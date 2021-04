Novi zapleti v priljubljeni gostilni: kaj nas čaka tokrat?

V šesti oddaji z naslovom V zatišju strastnega viharja bo za nekaj nemira med glavnimi junaki poskrbelo pismo, ki je prispelo iz zapora in ga je poštar Peška prinesel Brigiti. Ali se vrača njen mož? Novega lastnika gostilne Martina je zato upravičeno strah in se mora hitro nečesa domisliti, da mu ubeži. In kako bo reagirala Martinova sestra Slavka, ki pride na obisk in najde svojega brata v kleti? Bo morala naposled ona prevzeti gostilno? Zapletom v gostilni kar ni videti konca.

V oddaji pa nas tudi tokrat čaka odlična slovenska glasba. Na idiličnem trgu pred gostilno bodo nastopili Manca Špik in Rok Piletič, Modrijani, skupina Zvita feltna, ansambel Pogum, ansambel Stil, Prifarski muzikanti, ansambel Petan in Aleksander Jež. V oddaji bodo plesale plesalke Plesnega mesta in plesalci folklorne skupine Iskraemeco.

Posebna gostja oddaje bo priljubljena pevka Irena Vrčkovnik, ki letos praznuje trideset let glasbenega ustvarjanja. Gledalcem bo razkrila tudi nekaj zanimivosti iz zakulisja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer je pred časom navdušila pod masko miške. Nastopila bo tudi na glasbenem odru, kjer bo s skupino Kamerati zaigrala na novo prirejeno trideset let staro uspešnico Polepšaj mi ta dan.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Zabavnoglasbena oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. V nedeljo pa bo premierno na sporedu kviz Piramida sreče z voditeljem Jonasom Žnidaršičem.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.