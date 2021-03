To o prestavljanju ure menijo znani Slovenci

V noči na nedeljo bomo ure spet premaknili na poletni čas, in ker se mnenja o smiselnosti premikanja ure vedno krešejo, smo nekaj znanih obrazov, ki jih lahko spremljate v oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, prosili, ali nam zaupajo svoj pogled na premikanje ure in s tem povezane zgodbe.

Sašo Đukić, ki ga tudi v novi sezoni oddaje Pri Črnem Petru spremljamo v vlogi novinarja Regona, je priznal, da mu premikanje ure že od samega začetka ni čisto nič všeč. "Ja, vem, star sem, spomnim se še, ko se je vse to pri nas v osemdesetih letih začelo. Sprva me je jezilo, ker je bilo treba prestaviti vse ure, ker še niso bile avtomatsko nastavljive, zdaj je malo lažje, a vseeno se mi zdi to početje nepotrebno. Najbolje bi bilo, da obvelja ena nastavitev. Mi je pa čisto vseeno, kateri čas bo obveljal – poletni ali zimski."

Sašo Đukić kot novinar Regon v oddaji Pri Črnem Petru.

Svoje mnenje je z nami delil tudi Boštjan Meglič, večini bolj poznan po liku poštarja Peške: "Mene osebno premikanje ure ne moti. Odgovarja pa mi bolj poletni čas, ker je potem daljši dan."

Podobnega mnenja je tudi Sašo Dobnik, ki poskrbi za smeh v vlogi gasilca Saša. Premikanje ure ga sicer ne moti, se mu je pa že večkrat zgodilo, da je na to pozabil, kar pa je bil tudi razlog za kakšno zabavno prigodo. "Zaradi premikanja ure sem že večkrat zaspal. Enkrat sem se s kolegom sprl, ker mi je želel dopovedati, da sem zamudil. Bil sem popolnoma prepričan o svojem prav, dokler mi ni razložil, da se je premaknila ura," nam je v smehu povedal Sašo.

Kaj podobnega, pa se ne more primeriti Sašu Đukiću. "Veljam za zelo točnega človeka, morda bo to zato, ker je v meni nekaj nemške krvi, tako vsaj pravi moja genska analiza. Verjeli ali ne, nikoli v življenju še nisem zamudil. Raje pridem pol ure prej, kot pa da bi zamujal. Spomnim se, kako sem bil v Novem mestu na premieri filma E.T. pred dvorano že tri ure prej, ko so bila še vsa vrata kinodvorane zaprta in ni bilo še nikogar tam."

Boštjan Meglič pa se spominja, da mu je premikanje ure najbolj ustrezalo, ko je bil pri vojakih leta 1985. Ob prehodu na zimski čas so lahko namreč eno uro več spali. Priljubljeni Peška pa zna tudi tudi na temo premikanja ure povedati kakšno šalo.

