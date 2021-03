"Erotiko vidim tudi v konjih in kuhalnici," pravi Jasna Kuljaj #video

Tekmovalci in soustvarjalci so oddajo Kdo si ti? Zvezde pod masko snemali na Madžarskem, v Budimpešti, skoraj mesec dni. In toliko so bili odstotni tudi od doma. Jasna Kuljaj nam zato iskreno med snemanji priznala, da je celotna situacija nanjo vplivala na ta način, da vidi erotiko tudi tam, kjer je ni potrebno. Tudi v konjih, ki so z oddajo zelo povezani, in še v bolj nenavadnih stvareh.

Na vprašanje, ali je krivo morda to, da že mesec dni ni videla svojega moža, Jasna odgovarja, da je tudi nekaj resnice v tem, saj so le bili mesec dni v samoizolaciji.

"A nekaj je tudi v askezi, ko se ti 'šparaš za nekaj ali nekoga', kajti med snemanjem sem bila z mislimi res osredotočena samo na resne stvari. Nekaj je v tem odrekanju, še posebej, ko se moraš zares zelo osredotočiti, kot sem se sama na Zvezde pod maskami."

Zaključna oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, to nedeljo ob 19.45. Jasna Kuljaj pa bo gostja tudi v oddaji Planet Vau Special, ki bo sledila takoj po finalu. Nocoj ob 19.45 pa jo ujamete tudi v oddaji Pri Črnem Petru.

