To vas čaka v naslednji oddaji Pri Črnem Petru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to soboto ob 19.45 bo v oddaji Pri Črnem Petru zelo pestro, saj se bodo glavni junaki spet znašli v zagati, za odlično glasbeno spremljavo pa bodo ponovno skrbele priljubljene glasbene zasedbe. Posebni gost večera bo pevec Rok Ferengja.

Dogajanje v najbolj zabavni slovenski gostilni bo tokrat zaznamoval nenavaden zaplet s krofi, zaradi katerega bosta prav po filmsko posredovala policista in krofe brezkompromisno zaplenila. Žena lastnika gostilne Fani bo medtem pripravila prav posebno juho iz alg. Le komu bo najbolj teknila?

Zabavno bo tudi na glasbenem odru pred gostilno, na katerem nas bodo tokrat zabavali Rok’n’band, Rebeka Dremelj, Bepop, Ansambel Stil, Prifarski muzikanti, Igor in Zlati zvoki, Ansambel Petan in Fantje spod Šilentabra. V oddaji bodo plesale plesalke Plesnega mesta in plesalci folklorne skupine Iskraemeco.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Posebni gost večera bo Rok Ferengja, pevec skupine Rok’n’band, ki bo voditeljici Jasni Kuljaj povedal več o svojem nastopu v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer je z opernim petjem navdušil v maski črnega vrana.

Zabavnoglasbena oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45, v nedeljo pa si rezervirajte čas še za zaključno oddajo šova Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.