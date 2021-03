Zabaven incident na predstavi Matjaža Javšnika

Še zadnjič boste v živo, tokrat sicer prek spletnega prenosa, odigrali svojo pri gledalcih zelo priljubljeno komedijo Striptiz. Zakaj ste se odločili, da je čas za slovo od te predstave?

Vse stvari v življenju se razvijajo organsko in tako je tudi čas za slovo od Striptiza prišlo neposiljeno in pravočasno. Nekaj se mora posloviti, da se pripravi prostor pod soncem stvarem, ki bodo na novo vzklile. Prihaja namreč nova, še bolj odbita zadeva z naslovom Visoka napetost, v kateri ne bo manjkalo zabavnih trenutkov iz življenja in krize para srednjih let.

Predstavo ste ničkolikokrat odigrali pred občinstvom. Kako pa se znajdete v spletni različici?

Spletni nastopi so za nastopajočega zgolj bleda senca tistega, kar lahko ob predstavi doživljamo pred polno dvorano. Smeh, pretok energij, zadovoljni obrazi. Publika pred zasloni pa je kljub temu primanjkljaju začuda zadovoljna in navdušena. No, vsaj takšni odzivi so bili po prvem spletnem nastopu. Tako da je volk sit in publika nasmejana.

Kaj pa je bila najbolj nenavadna prigoda, ki se vam je zgodila med nekaj sto ponovitvami te predstave?

Anekdot je ogromno in čeprav se jih večina zgodi na poti oziroma ob vračanju domov po predstavi, se tu in tam tudi med samim nastopom zgodi kaj nepričakovanega. Tudi to, da je žena pred celo dvorano oštela moža, ker se je smejal šalam o ljubicah ter ga je pred vsemi napodila iz dvorane. Mimogrede, gospodu iskreno sožalje za doživeto in čestitke za pogum pred incidentom (smeh, op. p.).

Z nastopom pod masko ste prijetno presenetili tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko in potem nastop ponovili še v oddaji Pri Črnem Petru. Vas kaj mika, da bi se še kdaj preizkusili v pevskih vodah?

Kar zadeva petje, je to skoraj zagotovo moj zadnji izlet v te vode, čeprav me marsikdo nagovarja za kakšno sodelovanje, bolj v smislu dueta ali pa da zgolj pritegnem pri kakšnem refrenu. Petje ni nekaj, kar bi me magično privlačilo, dosti bolj sem vesel, kadar lahko uživam ob petju tistih, ki to obvladajo, za to živijo in so za to poslani od boga. Tudi v mladosti me glasba ni nikoli vabila v svoj objem, bolj me je prežemala želja, da bi bil logar (smeh, op. p.).

Nastop Matjaža Javšnika v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko:

V oddaji Pri Črnem Petru, kjer vas spremljamo v vlogi Francija, se je ekipi pridružilo kar nekaj novih igralcev. Nam lahko morda zaupate kakšno zanimivo prigodo iz zakulisja snemanja?

Snemanja oddaj Pri Črnem Petru so polna zabavnih trenutkov in brezskrbnega ustvarjanja. Igralcem je dovoljeno improvizirati ter dodajati tekst, zato smeha in dobre volje ne manjka. Najbolj sproščeno pa je v garderobi, kjer je domislic neskončno. Kakšnih? Nekaj pa mora ostati tudi samo za nas (smeh, op. p.).

Matjaž Javšnik kot sosed Franci v oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu.

Matjaž Javšnik bo svojo predstavo Striptiz zadnjič v živo odigral nocoj, v soboto pa vas bo v vlogi Francija zabaval tudi v oddaji Pri Črnem Petru na Planetu. Ne zamudite!

