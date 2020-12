Toliko je v Milijonarju prislužil Javšnik #video

V torek je bila na Planetu na sporedu posebna oddaja Milijonarja, v kateri so znani obrazi zbirali denar za dober namen. Izmed štirih kandidatov se je na vroči stol uspelo uvrstiti dvema, ki sta izbranima organizacijama priborila 2.500 in tisoč evrov.

V dobrodelni različici kviza Milijonar so tokrat sodelovali igralec Matjaž Javšnik, komik Perica Jerković, igralec Jan Bučar in direktor Šentjakobskega gledališča Milan Golob. Do vročega stola se je skozi igro Hitri prsti uspelo prebiti Matjažu Javšniku in Milanu Golobu.

Igralec je pravilno odgovoril na deset vprašanj in Društvu prijateljev mladine Dovje - Mojstrana priboril 2.500 evrov, direktor Šentjakobskega gledališča pa je pravilno odgovoril na devet vprašanj in za Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije zbral tisoč evrov. Več v zgornjem videu.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri. Nocoj po Milijonarju pa ne zamudite akcijske komedije Drzni par s Sandro Bullock in Melisso McCarthy.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.