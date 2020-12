Godler je takole Javšnika odvrnil od usodne napake #video

V posebni epizodi kviza se bodo v uvodni igri Hitri prsti pomerili igralec Matjaž Javšnik, komik Perica Jerković, igralec Jan Bučar in direktor Šentjakobskega gledališča Milan Golob. Kot prvi se je na vroči stol uvrstil Matjaž Javšnik, ki ga na Planetu lahko spremljate tudi v vlogi vsestranskega športnika Francija v oddaji Pri Črnem Petru.

Igralec je v uvodu povedal, da je trenutno zaposlen s snemanjem grozljivke, ki jo snemajo v okolici Kranjske Gore. Čeprav je snemanje prilagojeno ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa, je priznal, da prav zaradi tega gre vse še bolj gladko kot ponavadi, saj je precej manj motečih dejavnikov.

Prav s tem filmom je povezana tudi odločitev, komu bo namenil denar, ki ga bo prislužil v kvizu. Ker je igralec hvaležen lokalni skupnosti, ki mu pomaga tudi pri organiziranju festivala, ki ga pripravlja, in drugih filmih, ki jih tam snemajo, se mu zdi prav, da jim na ta način nekaj vrne. Odločil, da bo denar zbiral za Zvezo prijateljev mladine Dovje - Mojstrana.

In ker bo tokratna oddaja dobrodelno naravnana, je tudi voditelj Jure Godler hotel poskrbeti, da tekmovalci ne bi prehitro sprejeli kakšne odločitve, ki bi vodila do nepravilnega odgovora in prehitrega slovesa od vročega stola. Tako je Matjažu Javšniku, ta se je pri enem od vprašanj želel odločiti za pomoč voditelja, jasno namignil, da to verjetno ni najbolj modra odločitev. Ta je namig hitro razumel in nato s hudomušno pripombo poskrbel za nekaj smeha. Več v zgornjem videu.

Kako uspešen je bil igralec Matjaž Javšnik v kvizu Milijonar in koliko denarja je zbral za dober namen, preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

Dobrodelni Milijonar bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu.

