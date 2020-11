Takole so se gasilci preoblekli po zmagi v oddaji Gasilci #foto

V oddaji Gasilci so zmagali člani PGD Dragatuš, ki so svojo zmago proslavili s prav posebnimi oblačili.

To so prvi zmagovalci velikega gasilskega izziva Gasilci na Planetu. Ponosni na svoje dosežke, pa tudi na podporo krajanov, so si zmagovalci iz PGD Dragatuš po finalni oddaji zadali še eno nalogo - oblikovati nova, zmagovalna oblačila. To so uresničili, nam pa poslali fotografijo v spomin.

PGD Dragatuš Foto: osebni arhiv

Člani PGD Dragatuš so prvi zmagovalci oddaje Gasilci, zato so si to natisnili na nove jakne. Z nasmeškom na obrazu, ki že od petka ne izgine, so vzeli v roke tudi nagrado oz. zlato čelado in se ponosno pokazali v vsem svojem sijaju.

Foto: osebni arhiv

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

