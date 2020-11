Navijači se že ogrevajo, tamburaši že v pripravljenosti #video

Prišli smo do samega konca. Lahko že začnemo odštevati, saj je pred nami finalna oddaja Gasilci. PGD Leskovec proti PGD Dragatuš, kdo bo odnesel domov zlato čelado in donacijo v vrednosti 30 tisoč evrov? Nocoj ob 20. uri na Planetu.

Belokranjci so na snemanje oddaje Gasilci res prišli pripravljeni. Finalist oddaje Gasilci PGD Dragatuš je na finale pripeljal s seboj tako navijače kot tudi glasbeno spremljavo. Ali jim bo to pomagalo pri napornih igrah v finalu, pa poglejte nocoj, ob 20. uri na Planetu.

Tudi podmladek PGD Dragatuš je prispel. Njihov mentor je Silvo Cerar, sicer tekmovalec in finalist, a najmlajši navijajo tudi za svoje očete in strice. Vsi so namreč tako povezani, da imajo gasilstvo v krvi. Tudi naši sogovornici sta gasilki že od 1. razreda osnovne šole in bosta tudi danes ponosno spremljali vse člane in navijali zanje.

Na drugi strani je PGD Leskovec prav tako pripeljal svoje družine in prijatelje kot tudi nam že znane obraze, ženski del PGD Leskovec. Gasilke so prišle navijat za svoje člane in se potihoma že veselijo zlate čelade, ki bi jo rade videle prav v njihovem gasilskem domu.

Še malo in jasno bo, kdo bo osvojil tudi zlato čelado, prav tako pa tudi donacijo v vrednosti 30 tisoč evrov. Bodite z nami, vsaj pred malimi zasloni, tudi vi!

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

Finalna oddaja Gasilci je na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

