Njima lahko zavežeš oči, pa bi bila vseeno uspešna #video

Jutri ob 20. uri si na Planetu lahko ogledate veliki finale gasilskega med ekipama PGD Leskovec in PGD Dragatuš. Navijajte za svojega favorita, le najboljši bo osvojil 30 tisoč evrov donacije in zlato čelado.

Laskav naziv "najbolj uigran dvojec" oddaje Gasilci sta si s trudom prislužila člana PGD Dragatuš. Vedno znova sta ga upravičila na tekmovanjih, zato ne čudi, da tudi v finalu tako člani kot domačini stavijo na njiju. Belokranjci so pripravljeni in že komaj čakajo na finalno oddajo Gasilci.

"Ne, nismo pričakovali," se je glasil odgovor na vprašanje, ali so na začetku pričakovali uvrstitev v finale. Člani PGD Dragatuš so nato postajali vse bolj samozavestni in apetiti po novi lovoriki so rasli. Zdaj, v finalu, stavijo na pozitivno razmišljanje in seveda kakovost ekipe.

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

