Gasilke v podporo kolegom #video

Gasilke PGD Predoslje se vedno rade odzovejo na pomoč. Tako ali drugače. Ko so podporo potrebovale sotekmovalke v oddaji Gasilci, so jih prišle spodbujat s tribun in navijale zanje. Zdaj, tik pred petkovim finalom, pa bodrijo tudi gasilce. Svojega favorita že imajo, k navijanju pa v naslednjem videu vabijo tudi vas.

V petek bo pred nami napet dvoboj med finalistoma PGD Leskovec in PGD Dragatuš. Štajerci so stavili, da bodo, če zmagajo, šli s snemanja z Zbiljskega jezera kar peš domov do Leskovca. Na drugi strani Belokranjci v finalu obljubljajo zabavo in tudi obisk svojih, kot pravijo, za njihov kraj značilnih tamburašev, ki bodo poskrbeli za še bolj vroče ozračje. V vsakem primeru tekmovalce čakajo najbolj zahtevne igre do zdaj, zmago pa bo odnesel boljši.

