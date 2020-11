"Če zmagamo, gre poveljnik peš iz Zbilj do Leskovca" #video

Leskovčani so si naredili kar improviziran poligon, da lahko vadijo vse do finala. PGD Leskovec smo obiskali v domačem kraju in preverili, kakšno taktiko so ubrali in kakšne so njihove sanje. Izdali so nam tudi, da je v igri stava. Kakšna, prisluhnite v spodnjem videu.

Ker je imel PGD Leskovec edini na tekmovanju tako žensko kot moško ekipo, ni čudno, da so prav one, ene njihovih največjih podpornic. Transparente z napisi, ki smo jih lahko videli v minulih oddajah, so iz polfinala preoblikovale v finale. "Se vidi, da smo po tiho to že pričakovali," je bila iskrena gasilka Urša Franc.

Ali bo poveljnik v primeru zmage odšel peš na Štajersko, bomo izvedeli v finalni oddaji, ko se bodo pomerili z PGD Dragatuš. Ne zamudite!

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

Finale oddaje Gasilci je na sporedu v petek, 27. novembra, ob 20. uri na Planetu.

