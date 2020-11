Padci, jeza, smeh, sreča in razočaranje, vse to je del gasilstva

Sedem prostovoljnih gasilskih društev je pred tedni vstopilo v Ognjeno areno. Naš veliki gasilski izziv so sprejeli le najbolj pogumni gasilke in gasilci. Vse to z namenom, da bi nam pokazali, kaj vse doživijo na intervencijah, in da bi razkrili svoje gasilske veščine. V športnem duhu in z nagrado: zlato čelado in donacijo v vrednosti 30 tisoč evrov za najboljše. Opravka so imeli tako z višino, ovirami in ognjem kot tudi z vodo.

Bilo je ognjevito, zdaj pa smo tik pred koncem. Ostali sta le še dve društvi, PGD Dragatuš in PGD Leskovec, ki se bosta prihodnjič pomerili v finalu.

Kaj vse je teh sedem društev preživelo med tekmovanjem in kako se na finale pripravljajo finalisti, pa v jutrišnji oddaji Gasilci. Bodite z nami!

Oddaja Gasilci je na sporedu ob petkih ob 20. uri na Planetu.

