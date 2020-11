Kako so povezani učiteljica matematike in gasilci? #video

"Silvo, sem ti rekla, uči se." Katera učiteljica bi lahko po zadnjem nastopu Silva Cerarja iz PGD Dragatuš to rekla gasilcu? Učiteljica matematike, saj je v igri Veliki ognjeni poligon del naloge tudi pravilen matematični izračun. In čeprav so gasilci spretni in hitri, se v vročinski kletki marsikateri od njih ustavi in dobro premisli. V polni gasilski opremi pri več kot 90 stopinjah Celzija ni lahko razmišljati.

Dilema gasilca se je izkazala za upravičeno. Edina napaka, ki jo je naredil na poligonu, je bil nepravilen matematični izračun, zato sta se z voditeljem pošalila na ta račun.

Ne samo učitelji, igro pozorno spremljajo tudi tekmeci na tribunah. Tokrat je bil nasprotnik tako živčen, da so se mu celo tresle roke. Vedel je, da bo sam nastopil naslednji, dober nastop tekmeca pa pomeni le še večji pritisk zanj,

Oddaja Gasilci je na sporedu v petek ob 20. uri na Planetu. Prihodnji teden pa nas čaka že finalna oddaja. Ne zamudite!

