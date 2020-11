Imamo ju! Finalista oddaje Gasilci so določile pomembne štiri sekunde #video

Boj za 30 tisoč evrov in zlato čelado v oddaji Gasilci nikoli ni bil tako ognjevit in napet kot sinoči. V boju za finale je na koncu odločala hitrost. Štiri sekunde so odločile, kdo bo šel v finale.

V finalu sta PGD Leskovec in PGD Dragatuš. Glede na našo lestvico, na kateri že nekaj časa kraljuje PGD Dragatuš, je bilo le še vprašanje časa, ali se jim bodo pridružili drugo- ali tretjeuvrščeni. Ker je tokrat zmagal PGD Leskovec, so bili izenačeni in je tako odločal boljši čas na Velikem ognjenem poligonu v kvalifikacijah. Hitrejši so bili PGD Leskovec. Trenutna lestvica Foto: zajem zaslona

V finalu jih spet čakajo nove in prenovljene igre, zato ni časa za počitek, ampak za dodatno vajo.

Lahko bi rekli, da smo bili priče generalki pred finalom. Kaj so finalisti povedali takoj po oddaji, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Prihodnji petek si bomo v posebni oddaji pogledali najboljše utrinke sedmih prostovoljnih društev in pot do finala. Nato pa nas konec meseca čakajo še finalni spopadi.

Oddaja Gasilci vsak petek ob 20. uri na Planetu.

