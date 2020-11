V boj za finale gre tokrat PGD Leskovec #video

Oddaja Gasilci se bliža velikemu finalu in dve ekipi sta že korak bližje donaciji 30 tisoč evrov in zlati čeladi. Jutri ob 20. uri ne zamudite novega dvoboja med Štajerci in Belokranjci.

Začel se je boj za finale velikega gasilskega izziva. Jutri bomo v oddaji Gasilci lahko navijali za PGD Dragatuš in PGD Leskovec. Slednji so se še pred dvobojem dogovorili o taktiki, ocenili, kakšne so njihove pomanjkljivosti, in jih poskušali odpraviti. Zagotovo pa bo zopet veliko vlogo odigrala koncentracija.

"Paziti bo treba tudi na kazenske (pribitke), ker bolj ali manj smo vedno imeli dober čas, včasih tudi boljši kot zmagovalec, ampak kazenske pa so potem odigrale glavno, žalostno vlogo," je opozoril Peter Jagarinec, vodja moške ekipe PGD Leskovec.

Jutri bo tako že bolj znano, kdo so finalisti, prihodnji petek pa nas čaka posebna oddaja Gasilci, v kateri bomo videli, kako se je sedem prostovoljnih gasilskih društev prebijalo na poti do finala. Bodite z nami!

Oddaja Gasilci je na sporedu v petek ob 20. uri na Planetu.

