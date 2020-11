Te gasilke pa ne bi rad srečal pred svojimi vhodnimi vrati #video

Ženske so konkurenca, so dokazale Leskovčanke v zadnji oddaji Gasilci, kjer so se borile proti Ljubljančanom. Člani PGD Golo so bili vseeno močnejši oziroma hitrejši, a vseeno: gasilkam čelado dol.

Gasilke PGD Leskovec so šle v isti zasedbi že drugič na Hitri vzpon in so bile zato bolj pozorne na pretekle napake. A te se hitro zgodijo, saj se vsak trudi biti čim hitrejši. Gasilki je tako pri sestopu z lestve, tik pred ciljno črto, skoraj spodrsnilo. A ker je povsem po pravilih držala lestev, se je rešila. Pravilno držanje lestve je tako dobilo svoj namen.

Vodja ženske ekipe Barbara Belšak je filmsko vlomila, je v zgornjem nadstropju Hitrega vzpona ocenil eden od tekmecev. "Ne bi je rad srečal pred vhodnimi vrati," se je pošalil Vid Dimnik iz PGD Golo.

Dekleta imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti. So natančna, a obenem bolj fizično šibka. Članice PGD Leskovec pa so tudi edina ženska ekipa, ki se je uvrstila tako daleč, zato so jim tudi tokrat lahko izrekli le pohvale.

Kdo bo bolj natančen, hitrejši in močnejši, pa bomo v petek videli v boju za finale. PGD Dragatuš proti PGD Leskovec, moški ekipi.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

