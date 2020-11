Fantje priznali: Gasilke so bile res konkurenca #video

Spet so moški premagali ženske, v oddaji Gasilci smo dobili nove zmagovalce, ki so vse bližje finalu. To je postala ekipa PGD Golo.

Trenutno si po sinočnji zmagi prvo mesto na lestvici delita PGD Dragatuš in PGD Golo. Sledi jim moška ekipa iz PGD Leskovec. Boj za finale se tako nadaljuje, kdo bo v finalu, pa izvemo že prihodnji petek.

Trenutna lestvica Foto: zajem zaslona Dekleta so po porazu priznala, da so v vsakem primeru dobila veliko novih izkušenj, z vsako igro so se izboljševala, nove tehnike in znanja pa bodo pridno uporabljala pri nadaljnjem delu.

"Verjamem, da so bili fantje kar malce presenečeni nad našo močjo, ampak na koncu se je vendarle izkazalo, da so malce močnejši," je po koncu povedala Tatjana Mužerlin.

Tatjana Mužerlin (levo) iz PGD Leskovec Foto: zajem zaslona

"Gasilke iz Leskovca so bile res dobre, moram priznati, kar konkurenca," je bil iskren Matic Virant iz PGD Golo.

Že prihodnji petek pa boj za vstop v finale, PGD Dragatuš proti moški ekipi PGD Leskovec. Bodite z nami.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

