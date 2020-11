Na snemanje prihiteli reševalci, gasilka je bila povsem na koncu z močmi #video

Da je poligon v oddaji Gasilci res izziv, se je v zadnji oddaji na lastne oči prepričala tudi gasilka Urša Franc iz PGD Leskovec. Dokazala je, kaj pomenita trma in vztrajnost v zadnji igri Veliki ognjeni poligon. Bila je pri koncu z močmi, pred njo pa so bili še macola za razbijanje betonske plošče, prenašanje ponesrečenca in gašenje.

"Bolj od zadaj, zadaj jo drži (macolo, op. p.), pa tako, kot si prej, s strani udari. To, Urška, tako, kot si prej," je gasilko spodbujal voditelj Marko Potrč. Pritisnila je na pljučni avtomat na gasilski maski, za dodatno doziranje zraka in razbila betonsko ploščo. Tako si gasilci pomagajo, da dobijo v masko suh in hladen zrak. Zakaj so sotekmovalke poslala na poligon ravno Urško? Zaradi pravil v tem kolu preigravanja, saj morajo vse gasilke iti čez poligon. A Urška je pri prenosu ponesrečenca, s katerim imata skoraj enako težo, skoraj obupala.

Gasilka je bila tako izmučena, da so na poligon pritekli tudi reševalci in bili v pripravljenosti, če bi jih potrebovala.

Urša je zbirala moči, v ozadju pa je že v pripravljenosti reševalna ekipa. Foto: zajem zaslona

Ob spodbudi voditelja in gasilk s tribune je igro odigrala, seveda s časovnimi pribitki sodnikov, a na koncu so vsi osupnili nad njeno jekleno voljo. Urša pa je dejala: "Jaz sem na koncu videla samo še ogenj, ki ga je treba pogasiti, saj je to naše poslanstvo."

Gasilke PGD Leskovec bomo lahko spremljali tudi v jutrišnji oddaji Gasilci, ko se bodo pomerile s PGD Golo.

Oddajo Gasilci lahko na Planetu spremljate vsak petek ob 20. uri.

