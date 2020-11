Kako pravilno rokovati s plinsko jeklenko? Na napakah se učijo tudi gasilci #video

Ko hitimo, hitro pride do napak, a je pomembno da se na napakah tudi česa naučimo in jih ne ponavljamo. Tako je tudi v oddaji Gasilci, ki je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu in kjer poleg tekmovanja društev tudi ozaveščamo in opozarjamo na pereče in aktualne teme.

"Hitro se zgodi, v žaru borbe," so napako gasilca v njegovem prejšnjem nastopu opisali v oddaji Gasilci. V igri Labirint je potrebno namreč zapreti ventil na jeklenki, gasilec pa je izbral napačno smer. Zdaj je šel drugič čez Labirint in bil seveda na jeklenko še posebej pozoren. Kako se je odrezal, lahko vidite v spodnjem videu.

Sotekmovalcu, ki je imel otežen vid, je na koncu nastopa PGD Leskovec še spodrsnilo, a sta kljub vsemu gasilca nastop opravila odlično. Brez napak in brez sodniških pribitkov. Za naporen izziv sta potrebovala zgolj 3 minute in 29 sekund, kar jim je le še pripomoglo do zmage nad gasilkami PGD Leskovec.

Varno s plinom

Danes je skoraj v vsakem gospodinjstvu kakšna plinska naprava (štedilnik, bojler, gorilci za centralno kurjavo, itd.). Ker je uporaba plina vse bolj množična, so tudi nesreče vse bolj pogoste. Med najpogostejšimi vzroki najdemo neprevidno uporabo in nepravilno delovanje naprav. Do nesreče največkrat pride zaradi malomarnosti, neprevidnosti in nevednosti.

Da imamo zagotovljeno požarno varnost, potrebujemo tehnično brezhibne naprave in nekaj znanja o plinu in njegovi uporabi. Že pri nakupu zahtevajmo od prodajalca osnovne varnostne napotke in natančno preberimo priloženo navodilo za uporabo in vzdrževanje. Priključitev plinskih naprav prepustimo strokovnjaku, ki naj opravlja tudi redne servisne preglede.

Ne shranjujmo in ne uporabljamo plinskih jeklenk v kletnih prostorih!



Propan-butan je težji od zraka, zato se useda k tlem. Pazimo tudi, da se jeklenka ne segreje, zato naj bo najmanj 1,5 m od vira toplote. Pred priključevanjem plina preverimo tesnila z milnico.



Preizkušanje tesnil plinske jeklenke z vžigalico je lahko usodno!



Ko prenehamo uporabljati plin, takoj zapremo ventile. Tudi prostor naj bo vedno dobro prezračen.

Pravilno prižiganje plinskega gorilnika:

1. Odpremo ventil na jeklenki.

2. Pred ustjem gorilnika prižgemo vžigalico in šele nato odpremo ventil gorilnika.



Pravilno ugašanje plinskega gorilnika:

1. Najprej zapremo ventil na jeklenki.

2. Nato zapremo še ventil na gorilniku.



UKREPANJE PRI UHAJANJU PLINA V PROSTOR

Plin je brez barve in vonja, zato mu umetno dodajajo snov, da ga v primeru uhajanja hitro zavonjamo (smrad). Pri vsakem sumu, da plin uhaja oziroma pušča, najprej odpremo okna in vrata, da zmanjšamo koncentracijo plina v prostoru. Nato poskušamo ugotoviti, od kod plin uhaja in ga zapremo. Nemudoma pokličemo dežurnega v plinarno in gasilce na številko 112. Zaradi nevarnosti eksplozije ne smemo prižigati ali ugašati luči, odstranimo tudi vse ostale potencialne vire vžiga, sami pa ostanemo na varni razdalji. O uhajanju plina obvestimo še ostale sostanovalce.



UKREPANJE OB POŽARU NA PLINSKI NAPRAVI

Če pride do požara, takoj obvestimo gasilce na številko 112. Sami poskusimo zapreti dotok plina. Če je požar še začetni fazi, ga poskušamo pogasiti sami - uporabimo priročna gasilna sredstva ali gasilni aparat na prah ali CO2.

(vir: GZ Šentjur)

