Trma ni bila dovolj, gasilke so priznale premoč moških #video

V petkovi oddaji Gasilci smo spremljali dvoboj med žensko in moško ekipo PGD Leskovec. Že pri prvi igri Hitri vzpon so gasilke zaostajale za gasilci, potem pa se je utrujenost le stopnjevala. A vseeno so na tekmovanju prišle daleč, gasilski izziv je vse prej kot lahek.

Dobili smo novega zmagovalca v drugem delu tekmovanja velikega gasilskega izziva. PGD Leskovec je v oddaji Gasilci pokazal vso svojo moč, tako ženske kot moški. A na koncu so zmagali moški in tako pridobili pomembni dve točki za naprej, saj se finale vse bolj bliža.

Fantastično, razburljivo in trmoglavo

V vsakem primeru si zaslužijo pohvale in čestitke, saj so edina ženska ekipa, ki se je uvrstila v ligaški del tekmovanja. Punce so se borile, pokazale, kaj pomeni trma, a premoč je bila večja.

Na njih pa niso pozabile niti kolegialne Gorenjke iz PGD Predoslje, ki so jih prišle spodbujat s tribun. Anica Vodnik je po koncu oddaje dejala: "Če bi morala ta večer opisati v treh besedah, bi bilo to: fantastičen, razburljiv in trmoglav." Bili smo namreč priče veliki trmi gasilke Urše Franc, ki je na progi že večkrat skoraj obupala, a je vedno zmogla zbrati moči in dokončati igro. Kaj so tekmovalci povedali po oddaji, pa si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

