Gasilci s plesom osvojili splet, zdaj jim sledijo ljubljanske vzgojiteljice #video

Plesni izziv, ki osvaja Slovenijo in s katerim so pred dnevi navdušili tekmovalci iz oddaje Gasilci, se nadaljuje. Po gasilcih se je pozitivna energija razširila v vrtce.

"V videoposnetku smo želeli na zabaven način prikazati, da smo odzivni in enotni, ko gre zares, po vsakem uspešnem reševanju pa je čas tudi za prijetnejše stvari. Zagotovo je ta izziv popestritev teh časov, ko smo odtujeni, ples pa nas povezuje in spravi v dobro voljo, kar je tudi namen tega izziva," nam je ob objavi posnetka zaupal Denis Kukovič, član PGD Šentjur.

Zdaj so pogum zbrale še vzgojiteljice ljubljanskega Vrtca Galjevica. Video, ki so ga posnele na prostem med otroki, je objavila ravnateljica vrtca Barbara Novinec in ob tem zapisala: "Danes smo v vrtcu plesali z otroki in za otroke, z dobro voljo in optimizmom, da bomo koronavirus premagali in kmalu odprli vrtec za vse otroke."

Plesni izziv Vrtca Galjevica Foto: Facebook Posnetek si lahko pogledate na tej povezavi.

Tako kot gasilci PGD Šentjur, ki so dobivali pohvale z vseh koncev sveta, vse od Argentine do Velike Britanije, so tudi vzgojiteljice takoj navdušile. "To nam manjka! Optimizma" in "Evo, izziv vsem preostalim organizacijam, da naredijo enako ... Širijo pozitivo" sta le dva od komentarjev.

Kolegialnost, spodbuda, pomoč in pozitivna energija bodo tudi del nove oddaje Gasilci. Nocoj se bodo pomerili člani PGD Leskovec, in sicer moški z ženskami. Ne zamudite!

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.