Edine gasilke v zadnjem delu tekmovanja podrle osebni rekord #video

V petkovi oddaji Gasilci smo bili spet priča žensko-moškemu dvoboju. Tokrat je bila igra Hitri vzpon še en razlog za ponos gasilk iz PGD Leskovec. Bile so hitrejše kot zadnjič in tako postavile osebni rekord v omenjeni igri.

Isto društvo, iste naloge, isti cilj. Ženska in moška ekipa PGD Leskovec sta se pomerili na velikem gasilskem poligonu in se tako borili za 30 tisoč evrov donacije in zlato čelado. Korak bližje finalu je moška skupina.

Tekmeci, ki si pomagajo

Malce se jim je zataknilo pri dvigovanju 20-kilogramske lestve, a tukaj moč težko primerjamo s fanti, saj šibkejša dekleta potrebujejo tudi več časa za nalogo. A kljub temu tudi gasilke opravljajo vse naloge tako na terenu kot na tekmovanju. Dekleti pa sta naredili velik napredek pri "napadu na vrata." No, tu so njihovi fantje priznali, da so jima pomagali tako, da so doma vadili in jima pokazali kakšen trik več, kako pravilno in hitro vlomiti. Obrestovalo se je, saj je vodja ženske ekipe v prvem poskusu opravila z odliko.

Za gasilke PGD Leskovec kljub naporni oddaji ni počitka, že ta teden jih čaka nov izziv s PGD Golo. Ne zamudite.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

