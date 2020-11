Na pomoč, vse od Haloz do Krasa #video

Ekipa prvih posredovalcev, prostovoljni gasilci in tekmovalci oddaje Gasilci. Vse to so člani PGD Leskovec. Njihovo društvo ima prav tako moško in žensko ekipo. In prav slednji sta se pomerili v zadnji oddaji Gasilci. Odzovejo se na vsak klic na pomoč daleč naokoli, pravijo.

"Zagnanost in srčnost naših članov, resno se odzovemo na vse, ker želimo pomagati vsakemu, tako našim občanom, našim sokrajanom kot tudi širše," pravijo člani. Na intervencije hodijo vse od Haloz pa vse do Krasa. Prav od tam se spominjajo najbolj odmevnih intervencij društva. Prisluhnete jim lahko v zgornjem videu.

Že ta petek pa boste lahko videli, kako se na preizkušnji velikega gasilskega izziva, znajdejo njihove gasilke. Na drugi strani jih bo čakalo PGD Golo. Vse bolj se bližamo finalu, zato bodite z nami.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20.uri na Planetu.

