Brat in sestra v nasprotnih ekipah na poligonu: "Jaz sem imela v sebi več jeze" #video

Gasilci, prijatelji, tekmovalci, vse to so v oddaji Gasilci, a v tokratni oddaji tudi sorodniki. Brat in sestra iz PGD Leskovec sta tekmovala na nasprotnih bregovih. Barbara Belšak se je kot vodja ženske ekipe preizkusila v igri Veliki ognjeni poligon, prav tako pa se je v isti igri preizkusil njen brat Janez Belšak. Kako mu je šlo, si poglejte spodaj v videu.

Janez in Boštjan sta se dobro odrezala na Velikem ognjenem poligonu, kar so pohvalile tudi gasilke. Še do nedavnega Barbara ni imela izkušenj z vlamljanjem in so ji doma pomagali vaditi prav sotekmovalci.

Zato je bil po koncu dekliški komentar na mestu. Njej je uspelo v prvem poskusu, sotekmovalcu pa v drugem. Kako je to pokomentirala Barbara, pa prisluhnite v njeni izjavi.

Gasilke PGD Leskovec nimajo časa za počitek, v petek jih čaka že nov dvoboj s PGD Golo. Bodite z nami!

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

