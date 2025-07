Požar na Kreti je pod nadzorom

Požar na zahodu Krete, zaradi katerega so ta teden evakuirali okrog pet tisoč ljudi, je pod nadzorom, so danes sporočili gasilci. Kljub temu svarijo, da bi lahko močan veter zelo hitro znova razplamenel ogenj. Umiril se je tudi požar, ki je v četrtek izbruhnil vzhodno od Aten.

Več kot dvesto gasilcev in šest helikopterjev kljub umiritvi razmer ostaja v bližini požarišča blizu letoviškega kraja Ierapetra, od koder so v sredo zvečer na varno umaknili tri tisoč turistov in dva tisoč lokalnih prebivalcev.

Ponekod še vedno gori, a ni večje požarne fronte, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik gasilcev.

Pri gašenju na težko dostopnem območju jim je pomagala umiritev vetra, a kot opozarjajo, bi ponovni močnejši sunki lahko hitro razvneli posamezna žarišča.

Požar izbruhnil tudi v bližini Aten

Še en požar, k širjenju katerega je prispeval veter, je v četrtek izbruhnil blizu pristaniškega mesta Rafina, približno 30 kilometrov vzhodno od Aten. Do večera ga je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor, a zaradi bližine mednarodnega letališča gasilci ostajajo pozorni.

Požar, zaradi katerega so evakuirali okrog tristo ljudi, je po navedbah lokalnih oblasti uničil nekaj hiš in vozil. Zaradi ognjenih zubljev je bil tudi moten promet trajektov na otoke v zahodnem Egejskem morju, vključno z Mikonosom.

Grčije letošnji vročinski valovi niso prizadeli v tolikšni meri kot Španijo, Portugalsko in Francijo. A že ta konec tedna se bodo temperature povzpele in v nekaterih delih države dosegle do 43 stopinj Celzija.