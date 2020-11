Jutri v oddaji Gasilci se bodo "borile" gasilke iz PGD Leskovec proti gasilcem iz PGD Golo. Pred tekmo smo se pogovarjali z najmlajšo ekipo na tekmovanju, ki nam je zaupala, kakšno taktiko bo ubrala.

PGD Golo Foto: Bojan Puhek

Ko ste izvedeli, da greste v boj z gasilkami, kakšne so bile prve poteze?

Ko smo izvedeli, da se podajamo v boj z dekleti PGD Leskovec, jih nismo vzeli tako zlahka, kot bi kdo pričakoval. Vseeno smo ekipo sestavili tako, da bi bili časovno čim boljši. Pritisk kolegov gasilcev je bil pa največji do zdaj. Naposlušali smo se izjav, kot so (v šali): "Če vas pa ženske premagajo, potem se sploh ne vračajte!" Te izjave so pripomogle k temu, da gremo na poligon še bolj nervozni, kot smo bili do zdaj.

Imate v vašem društvu tudi gasilke, hodite skupaj na intervencije?

Seveda imamo gasilke, in te naše gasilke so ene izmed najbolj aktivnih in gasilsko izobraženih članov v društvu. Večkrat nas kaj podučijo, še posebno pri prvi pomoči. Na intervencijah niso diskriminirane s strani vodje intervencije, počnejo to, kar vsi drugi. Ne glede na vse, se bodo fizično “matrale” celo noč, da opravijo nalogo in to vse z isto iskro v očeh in predanostjo kot moški člani. Res smo ponosni, da jih imamo. Upamo pa, da se operativi pridružijo tudi mlajše generacije deklet, ker so te nepogrešljiv člen vsakega PGD.

Kakšna je razlika med sodelovanjem z gasilkami ali pa z gasilci na terenu?

Razlike praktično ni. Delajo isto kot ostali. Mogoče obstaja nenapisano pravilo, da pri dekletih smeš reči le, da je vse res in da imajo vedno prav, drugače je po tebi (smeh, op. p.). No, pa v urejenosti osebne zaščitne opreme so lahko moškim za vzgled.

Jutri nas čaka novi dvoboj v oddaji Gasilci. PGD Golo z obrobja Ljubljane proti Štajerkam iz PGD Leskovec. Bodite z nami!

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

