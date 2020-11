Postavili poseben mlaj zaradi oddaje Gasilci in "plesa z macolo" #foto #video

Gasilci, ki si prepevajo otroško uspešnico, ne skrivajo otroka v sebi, na poligonu pa pokažejo surovo moč. To so edinstveni gasilci PGD Golo, s katerimi ni nikoli dolgčas. Tudi tokrat so v oddaji Gasilci in po njej poskrbeli za smeh.

Po "plesu z macolo", kot so tekmovalčev nastop opisali v PGD Golo v zadnji oddaji Gasilci, so gasilcu pomagali reševalci. A tu se vse skupaj ni končalo, doma so mu postavili prav poseben mlaj. Kaj se je sploh zgodilo na poligonu, si oglejte v spodnjem posnetku.

"Ko je bil Matic na Velikem ognjenem poligonu in z macolo tolkel po betonu, se je vmes ustavil. Ponoreli smo, kaj se gre. Vzel si je nekaj sekund počitka. Nismo vedeli, kaj se dogaja z njim. Nadaljeval je, vendar s težavo. Ko je končal, je snel rokavico in pokazal krvav prst. Kasneje nam je razložil, da mu je, ko je razbijal beton, prst zdrsnil med macolo in beton," so Matičevi sotekmovalci pojasnili dogajanje. Po dogodku so mu na pomoč priskočili reševalci in mu oskrbeli manjšo poškodbo, člani PGD Golo pa so dogodek ovekovečili s fotografijo.

Matic Virant po končani igri Foto: osebni arhiv

Matic je ravno med snemanjem oddaje praznoval rojstni dan. Ker je šlo za okrogli jubilej, gasilci niso oklevali in so mu postavili celo mlaj. A seveda v svojem slogu. "Njegov 'ples z macolo' nas je tako nasmejal, da smo mu na mlaj za rojstni dan pritrdili podobno macolo za spomin," so nam razložili v društvu.

Matic, vse najboljše! Foto: osebni arhiv

Gasilci iz PGD Golo so vedno pripravljeni pomagati, a tudi nasmejati. Ali jih bomo gledali tudi v finalu, pa je odvisno od njihovih tekmecev, ki se bodo pomerili ta petek. Gledali bomo boj med PGD Dragatuš in PGD Leskovec.

