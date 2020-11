"Himna" PGD Golo Baby shark postala najbolj gledan video na YouTubu #video

V petkovi oddaji Gasilci so fantje iz PGD Golo premagali gasilke iz PGD Leskovec. Tudi tokrat so si pomagali z zanimivim načinom sproščanja pred tekmovanjem, s katerim so nasmejali vse na snemanju. Le kaj so ušpičili tokrat?

S prvima dvema igrama na velikem gasilskem izzivu so bili v PGD Golo zelo zadovoljni, z zadnjo malo manj, zdaj pa so spet dobili priložnost vsem pokazati, iz kakšnega testa so. Ob začetku tekmovanja so zato zatrdili: gremo z dvignjenimi glavami naprej. In so šli in zmagali. Po snemanju so nam razkrili, da so se sproščali ob spremljavi svetovno priljubljene otroške pesmi.

"Vsakič, ko smo se peljali na snemanje, smo v avtu na ves glas poslušali Baby shark, da smo se sprostili in pozabavali. To pesem smo vedno prepevali med premori. Tisti dan, ko je šel Matic na Veliki ognjeni poligon, smo tako pretiravali s petjem, da je šel Jure Dolinar (komentator v oddaji Gasilci, op. a.) sam od sebe poslušat, kaj sploh pojemo. Seveda se je začel noro smejati."

Vas zanima, za katero otroško pesmico gre? Z več kot sedmimi milijardami ogledov v zadnjih štirih letih je premagala svetovno uspešnico Despacito in pred nekaj dnevi zasedla prvo mesto najbolj predvajanega posnetka na YouTubu. Ni malčka, ki je ne pozna, kot je videti, pa zabava tudi starejše. Prisluhnete ji lahko v spodnjem videu.

"Kasneje smo se šalili z Markom, da bo zapel Baby shark z Maticem, ko ta pride s poligona. Marko se je sprva upiral, na koncu pa se predal in zapel."

"Od tistega dne nas ta pesem spominja na snemanje oddaje. Vedno, ko jo predvajamo, se spomnimo na Marka Potrča, na to, kako se je upiral in jo nato zapel, ter na Jureta, ki se je smejal. Verjamemo, da je ostala tudi v spominu produkcijske ekipe, ki ni zadrževala smeha."

Gasilke so se poslovile od tekmovanja, v boj za finale pa gresta v petek moška ekipa PGD Leskovec in PGD Dragatuš.

Oddaja Gasilci je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu.

