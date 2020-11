40-letna gasilka proti 19-letnemu gasilcu, kdo bo boljši? #video

40-letna univerzitetna ekonomistka živi za gasilstvo. Ima več let gasilskega staža, kot je star njen nasprotnik v oddaji Gasilci. Tatjana Mužerlin je dala vse od sebe na Velikem ognjenem poligonu in poskušala postaviti najboljši čas, ki ga je v tistem trenutku lahko.

Po končani igri je prejemala le pohvale. Da je kljub letom in spolu povsem enakopravna gasilcem, in to še enemu najmlajših na tekmovanju, je dokazala tudi tokrat.

Da je upravičeno ponosna nase, je na koncu izdajal nasmešek s tribun. Kaj je povedala, potem ko je videla, da je za nasprotnikom zaostala le 45 sekund (brez končnih pribitkov), pa si oglejte v spodnjem videu.

"Vesela sem, da sva imela približno enak čas. Vseeno je moški, mlajši in da sem vsaj primerljiva z njim, mi je v ponos," je izjavila. Na svojo žensko ekipo so vedno ponosni sokrajani in sotekmovalci iz PGD Leskovec. Prav njih bomo lahko spremljali že nocoj, in sicer v spopadu s PGD Dragatuš.

