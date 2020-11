Najhitrejši do sedaj že na poti v finale #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalka pred finalom. Tako bi lahko opisali petkovo oddajo Gasilci, v kateri smo dobili tudi finalista velikega gasilskega izziva. To so PGD Leskovec ion PGD Dragatuš.

Ko se na poligonu soočijo najboljši, je vedno napeto. Tako je bilo tudi tokrat. Tik pred finalom oddaje Gasilci smo dobili tudi rekorderje pri hitrem vzponu. S poligonom sta člana PGD Leskovec opravila v dobrih štirih minutah. Videti je bil kot najhitrejši nastop do zdaj in za piko na i še brez napak. Njihov nastop, si poglejte v spodnjem videu.

Vedno samokritični Janez Belšak je po koncu igre priznal, da je zadovoljen z nastopom, saj je vedel, da sta bila z Boštjanom Fošnaričem res hitra. Poligon sta zaključila v štirih minutah in trinajstih sekundah ter tako postavila rekord igre. Sodnika tako nista imela preveč dela, saj sta se le s pogledi pri ocenjevanju že sporazumela, da napak sploh ni bilo. Brezhibno odigrana igra si je seveda prislužila le še aplavz s tribun in poklon, oz. čelado dol, kot pravijo gasilci.

A veselje so prekinili Belokranjci. Takoj za njimi sta nastopila Stanislav Kuzma in Silvo Cerar iz PGD Dragatuš, ter porušila rekord. Kljub zdrsu tik pred ciljno črto, jima je uspelo.

In sodnika sta to edino napako tudi opazila. Njihovo sanjsko moštvo pa je kljub spolzkemu terenu, bilo najhitrejše. Tako PGD Leskovec kot PGD Dragatuš se že lahko pripravljajo na finalno oddajo prihodnji teden, že ta petek pa si bomo lahko v posebni oddaji pogledali najboljše utrinke na poti do finala. Ne zamudite!

Oddaja Gasilci je na sporedu v petek ob 20. uri na Planetu.

