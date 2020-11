"Na poligonu si to lahko privoščimo, na pravi intervenciji ne" #video

Prvič je na prenovljen poligon stopil "dream team" iz PGD Dragatuš. Igra Labirint je bila tekmovalcema že znana, a tokrat je vsebovala več ovir, kar pomeni, da je bila izkušnja še težja kot prej. Poglejte si, kako jima je šlo.

"Nekajkrat sem že omenil, da ta taktika z vidika varnosti ni najboljša in da je tudi nepravilna, ampak tu je mogoča," je zadnjo potezo tekmovalcev pred ciljem komentiral poklicni gasilec in komentator Jure Dolinar. Po koncu je tudi tekmovalec priznal, da česa takega ob pravi intervenciji ne bi bilo pametno početi ter da sta sodelovanje in komunikacija ključnega pomena na terenu. Tako kot na intervencijah so tudi tokrat dali vse od sebe. Takrat se v polni gasilski opremi zarosijo maske, gasilci lovijo sapo in se utrdijo, kar včasih privede do zmede. Več v videu.

"Gledal sem Silva v noge, ali je šel čez črto, da bom lahko pritisnil na gumb. Pod zarošeno masko sem videl rdeč gumb in ga pritisnil," je zmedo pojasnil Stanko.

