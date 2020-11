Bučne priprave na finale v Dragatušu #video #foto

Že v petek, 27.11. ob 21. uri, si boste na Planetu ogledali finalno oddajo Gasilci in če slišimo glasno navijanje, tamburaše, sirene in vidimo transparente ter zastave, potem so zagotovo kje v bližini člani PGD Dragatuš.

Še preden so si priborili finale, so nam člani PGD Dragatuš v oddaji Gasilci obljubili, da bo, če jim uspe, je zabava zagotovljena. "Pripeljali bomo tamburaše," je bilo slišati in sodeč po obisku v Dragatušu, bodo tudi tokrat glasni in opazni. Sirene, navijači, glasbila, vse je že pripravljeno za odločilni nastop. Kako potekajo priprave na finale, so nam povedali kar sami, ko smo jih obiskali v njihovem domačem kraju.

Samozavestno se pripravljajo na finale in verjamejo, da bo zlata čelada krasila prav njihov gasilski dom. Poleg zabave se zavedajo, da je potrebno še nekaj vaje, saj jih v finalu čakajo nove igre.

Priprave na finale Foto: zajem zaslona

Ne zamudite zadnjega dela Gasilcev, finalne oddaje že ta petek, kdo bo zmagovalec PGD Dragatuš ali PGD Leskovec?

Finalna oddaja Gasilci je na sporedu že ta petek ob 20. uri na Planetu.

