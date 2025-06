Nogometaši Cremoneseja bodo znova igrali v prvi ligi italijanskega nogometnega prvenstva serie A. Sinoči so v finalu dodatnih kvalifikacij v gosteh premagali Spezio s 3:2. Prva tekma se je končala z remijem brez zadetkov.

Cremonese je bil na varni poti v serie A, saj je do 83. minute vodil s prepričljivih 3:0. Dvakrat je zadel De Luca, v 27. in 79. minuti, Collocolo pa je dodal še en gol v 62. minuti.

V zadnjih trenutkih pa je Spezii uspelo poskrbeti veliko dramo. Eposito je v 83. minuti znižal na 1:2, v 85. minuti pa je za 2:3 zadel Vignali.

Foto: Guliverimage Spezia je za popolno vrnitev in nadaljevanje dramatičnega boja za serie A potrebovala še en zadetek, a so gostje iz Cremone ubranili prednost gola. V sodnikovem dodatku je bil iz obeh ekip izključen po en igralec.

Obe ekipi sta v sezoni 2022/23 izpadli iz serie A, zdaj pa se je Cremoneseju uspelo vrniti med elito. Spezia bo imela v prihodnji sezoni novo priložnost.

Iz serie A so izpadli Empoli, Venezia in Monza, neposredno uvrstitev v elitni razred pa sta si že prej zagotovila Sassuolo in Pisa.

