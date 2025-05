Antonio Conte ostaja v Napoliju

Italijanski nogometni prvak Napoli je potrdil, da bo Antonio Conte, trener, ki je ekipo Napolija popeljal do četrtega naslova prvaka italijanske serie A v zgodovini, ekipo vodil tudi v naslednji sezoni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav se je veliko govorilo o Contejevem hitrem odhodu iz južne Italije in njegovem nesoglasju z lastnikom Napolija Aureliom De Laurentiisom, so se razmere po sestankih v sredo, še posebej pa v četrtek, spremenile.

"Gremo naprej s polno hitrostjo, močnejši kot prej," je po dogovoru s Contejem zapisal lastnik in predsednik Napolija.

Menda naj bi bila ključ do vsega po poročanju italijanskih medijev De Laurentiisova obljuba, da bo imel klub poleti pripravljenih 150 milijonov evrov za okrepitve, in da je prvi na seznamu, belgijski nogometaš Kevin De Bruyne, praktično že v Neaplju.

V primeru, da Conte zapusti Napoli bi bil eden prvih kandidatov za njegovega naslednika Massimiliano Allegri. Napoli ni izgubil trenerja, Milan pa ga je, saj je v četrtek uradno sporočil, da se je razšel s portugalskim trenerjem Sergiom Conceicaom.

Čeprav Milan novice še ni uradno potrdil, so vsi italijanski mediji hkrati poročali, da se Allegri vrača v Milan. Poročajo tudi, da je 57-letni Allegri podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo enoletnega podaljšanja.

Allegrijeva zadnja služba je bila pri Juventusu, kjer je delal najprej od leta 2014 do 2019, nato pa od leta 2021 do 2024. Pred tem je bil trener Milana, od leta 2010 do 2014.

Milan je sezono končal na osmem mestu lestvice serie A.

