Luka Topalović je v petek v Comu (0:2) debitiral v članski ekipi milanskega Interja. Devetnajstletni slovenski nogometaš je v igro vstopil v 80. minuti in tako ob koncu sezone dobil priložnost tudi v najmočnejši ekipi svojega kluba.

Korošec, ki je kariero začel v domačem Korotanu, zablestel pa v Domžalah, kjer je s 16 leti prvič zaigral za člansko ekipo, je letos dobro nastopal v mladi ekipi Interja in prepričal trenerja Simoneja Inzaghija, da mu da priložnost tudi v serie A.

V mladi ekipi Interja, na Apeninski polotok je odšel februarja lani, je letos dosegel 11 golov in zbral pet podaj. Upati je, da bo Inzaghija Topalović prepričal tudi poleti.

Inter po drugem mestu v boju za scudetto v prihodnji sezoni namreč čakajo novi veliki domači in evropski izzivi.

Morda Topaloviću to uspe že poleti, saj je tudi nogometaš slovenske reprezentance do 21 let, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu na Slovaškem.

