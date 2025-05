Sodelovanje, ki presega meje običajnega: Borut Pahor in Medex v kampanji KEEP IT REAL. KEEP IT NATURAL.

Pod sloganom kampanje KEEP IT REAL. KEEP IT NATURAL. se združujeta dva svetova, ki na prvi pogled morda nista samoumevna zaveznika, a ju druži več, kot se zdi: iskren odnos do sebe in drugih, predanost kakovosti in pogum biti zvest svojim načelom.

Foto: Medex

Borut Pahor, ki ga javnost pozna po njegovi državotvornosti, dostopnosti, osebni integriteti in svetovljanski drži, je kot nekdanji predsednik države zaznamoval politični prostor, zdaj pa se prvič pojavlja kot obraz blagovne znamke. Njegovo dolgoletno javno delovanje in osebna zavezanost zdravemu načinu življenja, med drugim je tudi strastni maratonec, ga naravno umeščata v vizijo podjetja Medex, ki že več kot 70 let navdihuje s prehranskimi dopolnili iz čebeljega panja.

Medex ostaja zvest svojemu poslanstvu ustvarjati naravna, a znanstveno dovršena prehranska dopolnila za krepitev zdravja in dobrega počutja, obenem pa s ponosom ohranja slovensko tradicijo, kakovost in inovacije. V Borutu Pahorju je podjetje prepoznalo sogovornika, ki zna te vrednote nositi z dostojanstvom, karizmo in prepričanjem.

Foto: Medex

"To ni sodelovanje v klasičnem smislu ambasadorstva. Gre za dialog med tradicijo in sodobnim svetom, med lokalnim in globalnim, med močjo narave in dokazi znanosti, med zaupanjem v ljudskost osebnosti in sodobnimi komunikacijskimi kanali," so ob začetku sodelovanja izpostavili v Medexu. "Borut Pahor je prepoznaven po svoji dostopnosti in neposrednosti, hkrati pa je s svojim načinom življenja navdihujoč in pozitiven vzor mlajšim generacijam in prav to je duh kampanje KEEP IT REAL. KEEP IT NATURAL."

Borut Pahor je ob tej priložnosti poudaril: "Za Medex se nisem odločil naključno. To je ugledno slovensko podjetje z globalnimi ambicijami. Ponuja roko vsem, ki jih privlači zdrav slog življenja. Medex pa je tudi absolutno konkurenčen glede dodatkov pri športni prehrani. Ponosen sem, da sem njegov ambasador."

Foto: Medex

Sodelovanje se bo odražalo v številnih vsebinskih in komunikacijskih aktivnostih, ki bodo javnosti predstavile pomen naravne skrbi za zdravje, avtentičnosti v javnem in zasebnem življenju ter povezovanja slovenskega znanja s sodobnimi globalnimi izzivi. Za tiste, ki si upajo biti naravni – zgodba se šele začenja.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDEX TRADE D.O.O.