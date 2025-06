Italijani neusmiljeno nad Inter, Barella: Najraje bi preklinjal

Nogometaši PSG so v sobotnem finalu lige prvakov s kar 5:0 (2:0) pomendrali italijanski Inter in se prvič v zgodovini povzpeli na vrh najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. V francoski prestolnici so po zmagi prekipevali od ponosa in zadovoljstva, povsem drugačno pa je bilo stanje pri nogometaših in navijačih Interja.

"Inter, to je bila nočna mora," po hudi zaušnici Intervju v finalu lige prvakov piše italijanska Gazzetta dello Sport. "Udarec brez alibija. Dolgo se bomo spraševali, kaj je bil kriptonit, ki je ohromil Inter, ki je bil neprepoznaven že od prvih trenutkov. Finale lige prvakov se še nikoli ni tako končal. Za Inter je to najslabša tekma leta in morda tudi v zgodovini. Na najpomembnejši tekmi celotne sezone, po izgubi scudetta, italijanskega pokala in superpokala. Vertikalen, popoln in jasen propad karakterja," so še zapisali.

Nič kaj bolj milostni niso bili niti v nekaterih drugih italijanskih medijih. "Interja sploh ni bilo na tekmi, finale iz nočne more. Veliko ponižanje za Inter. To je bila nogometna velelekcija," je le nekaj naslovov v italijanskih medijih. Italijanski klub se je podpisal pod neslavni rekord najvišjega poraza v zgodovini finalov lige prvakov. Za PSG je dva gola na finalni tekmi dosegel Desire Doue (20., 63.), po enega pa Achraf Hakimi (12.), Hviča Kvarachelia (73.) in Senny Mayulu (87.).

PSG je bil z naskokom boljši tekmec. Foto: Reuters

Vprašaj pred nadaljevanjem poti Inzaghija

Po porazu je bilo stanje v zasedbi Interja pričakovano klavrno. Vprašaj pod svojo prihodnost na klopi kluba iz Milana je postavil trener Simon Inzaghi, čeprav Inter že čez nekaj dni čaka nastop na svetovnem klubskem prvenstvu. "Ni se mi zdelo, da bi bila to moja ekipa. V naslednjih nekaj dneh bomo videli in se pogovorili z vodstvom kluba."

"Ekipa na zelenici se ni zdela kot moj Inter in tega se zavedamo, ampak ponosen sem na fante in na to, kar so dosegli na tej poti," je dejal Inzaghi. "PSG je bil močnejši, ni nam uspelo, slabo smo pristopili in olajšali delo nasprotnikom. Ta poraz je katastrofalen, a ne izbriše poti, ki smo jo prehodili do zdaj. Naslovov ni bilo, to je res, ampak vseeno smo bili zelo dobri. Prisotna sta razočaranje in jeza, a ekipa si zasluži čestitke," je še dodal Inzaghi, ki je brez lovorike ostal tudi v serie A, kjer je bil na koncu za točko boljši Napoli.

Kakšna bo prihodnost Simoneja Inzaghija? Foto: Reuters

Nato je beseda znova nanesla na njegovo prihodnost. "Ali bom šel na svetovno klubsko prvenstvo? Prišel sem iz vljudnosti in spoštovanja do vas, predstavnikov medijev. Ne vem, kako naj odgovorim na to vprašanje. Bomo videli v naslednjih nekaj dneh," je dejal na tiskovni konferenci. Dvom ostaja: bo še vedno v črno-modrem ali se bo vdal skušnjavi Al Hilala? "V naslednjih nekaj dneh bomo videli, kaj bo s klubom. Zdaj po finalu, drugem izgubljenem v treh letih, je preveč grenkobe, da bi razmišljali o tem. Čas bo, da se o tem mirno pogovorimo z vodstvom," je še dodal.

Spregovoril je tudi predsednik kluba, Giuseppe Marotta: "Bil je slab večer, nasprotnik nas je v vsem deklasiral, ampak to ne sme vplivati ​​na to, kakšna je bila sezona. Ta tekma ne prinaša nobene spremembe ocen. Rekli smo, da se vidimo naslednji teden, in tako tudi bo. Ima še eno leto pogodbe in pokazal je, da je kos vlogi, ki jo ima. Veliko zaslug gre njemu in tega takšen večer ne izbriše. Italija zdaj ni več raj, kamor so vsi prihajali. Ekonomska moč ni v Italiji, temveč v klubih, kot je PSG, ki lahko upravljajo z neomejenimi proračuni. To ni alibi, a tako pač je," je še dodal Marotta.

Razočarani navijači Interja. Foto: Reuters

Še veliko bolj razočarani so bili nogometaši Interja, ki so bili večino časa na zelenici povsem nebogljeni, PSG pa jim je odčital pravo lekcijo. "Najraje bi preklinjal, ampak se poskušam zadržati," je bil po koncu brez dlake na jeziku vezist Nicolo Barella. "Razočaranje je veliko, ker podoba, ki ostane po tem finalu, nekako izbriše pot. V nogometu je tako kot v življenju, zadnji trenutki ostanejo, a sem izjemno ponosen na ekipo in na to, kar so pokazali na igrišču. A lovorik ni, žal. Zelo sem vesel, da sem del te skupine, ki je dala vse od sebe. Čestitke PSG, bili so močnejši v vsem."

"Največje razočaranje je to, da so si bolj želeli zmage. Danes je na najpomembnejši tekmi manjkalo srce," je obžaloval vezist nerazzurrov. "Boli, to je razočaranje za vse, ampak nogomet je takšen. Včasih dobiš klofuto. Moramo si opomoči, zavihati rokave in poskusiti Inter vrniti tja, kjer si zasluži biti," je še sklenil.

