Praznovanje jubilejne 110. obletnice jim je odnesla korona, želijo si le druženja

Člani PGD Dragatuš so prvi finalisti oddaje Gasilci, ki se bodo v petek, 27. novembra ob 20. uri na Planetu, v finalu pomeril s člani PGD Leskovec. Z njimi smo spregovorili o aktualnih razmerah in željah.

PGD Dragatuš prihaja iz Bele krajine, kjer že od samega začetka uživajo veliko podporo skupnosti. Za njih najglasneje navijajo na vseh snemanjih oddaje Gasilci. So zelo povezani, zato jih letošnje razmere zelo žalostijo, saj se ne morejo družiti in praznovati svojega velikega jubileja, kot bi si ga želeli.

PGD Dragatuš Foto: Bojan Puhek Glede na to, da smo v tem času navajeni vaših obiskov na domu, nas zanima, kako bo letos z raznašanjem koledarjev v vašem društvu?

Koledar s fotografijami aktivnosti članov našega društva imamo že pripravljen, trenutno je v tiskanju 350 izvodov. V drugi polovici decembra bomo koledarje raznosili po hišah ob upoštevanju takratnih ukrepov - z nošenjem mask, razkuževanjem rok in brez dolgih stikov z našimi krajani. Običajno koledar nosita po dva člana društva, vsakemu paru se dodeli eno ali največ tri vasi.

Kako pa koronavirus vpliva na vaše trenutno delo, kakšne bodo posledice?

Izvajamo redni zagon ter pregled vseh bencinskih in baterijskih naprav, za kar v največji meri skrbi naš glavni strojnik. Izvajamo redna investicijska in vzdrževalna dela v gasilskem domu ter upamo na zmago v oddaji Gasilci, da dokončamo mansardo v gasilskem domu ter adaptiramo eno manjšo garažo in nabavimo nekaj novih dodatnih zaščitnih oblek.

Zaradi pomanjkanja vaj bo slabša pripravljenost operativne enote. Naši mlajši člani so žalostni, saj so se uvrstili na državno prvenstvo, zdaj pa ne morejo nastopiti, ker je odpovedano. Ravno tako niso dovoljene vaje. V ekipi pionirjev je tudi otrok Stanka Kuzme, v ekipi mladincev pa hčerka Marka Štefaniča. V ekipi mladincev je tudi sestra tekmovalca Uroša Simoniča.

Kaj najbolj pogrešate?

Najbolj pogrešamo druženje.

Ni veselic, kako se boste financirali, če ne bo niti koledarjev?

Glede na to, da je letos naše društvo praznovalo 110 let, se moramo ob tej priložnosti zahvaliti Gasilski zvezi Črnomelj in županu Občine Črnomelj za nakup novega vozila GVC 16/25. Na žalost so letos odpadli veselica s parado ob tej okrogli obletnici, slavnostni prevzem vozila in naše gasilsko terensko tekmovanje. Stroške s pripravo smo že imeli, dogodek je odpadel en teden pred izvedbo. Moramo se zahvaliti vsem donatorjem in sponzorjem, ki nas vsako leto podpirajo pri tovrstnih dogodkih. Trenutno pripravljamo vse za izvedbo tega dvodnevnega dogodka 16. in 17. julija prihodnje leto.

Veliki finale oddaje Gasilci bo na sporedu že ta petek ob 20. uri na Planetu.

