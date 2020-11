Ali bodo "srečni poraženci" tekmovanja imeli srečo tudi nocoj? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri na Planetu ne zamudite finala oddaje Gasilci. V velikem gasilskem izzivu se bosta dve društvi borili za donacijo 30 tisoč evrov in zlato čelado. Koga bo spremljala športna sreča?

Člani PGD Leskovec so presenečenje ligaškega dela tekmovanja v oddaji Gasilci, v katerega so se uvrstili kot "srečni poraženci", nato pa pred koncem izenačili rezultate z najboljšimi. Kaj so nam tik pred finalom povedali, si poglejte v spodnjem videu.

V tretje gre rado?

In nocoj se bodo s tekmeci pomerili že tretjič. S PGD Dragatuš se zelo dobro poznajo, tudi njihove šibke točke, saj so se že dvakrat pomerili na našem poligonu.

A ker je to finale, bomo vsem skupaj igre še otežili, tako da se ne bodo tekmovalci zanašali na pretekle izkušnje. Nocoj tekmovalce čakajo tri igre: dve, ki sta povsem novi, in ena, ki je prenovljena. Nagrada pa: zlata čelada in 30 tisoč evrov. Štajerci bi denar porabili za obnovo gasilskega doma.

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

Veliki finale oddaje Gasilci je na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Pomerili se bosta ekipi PGD Dragatuš in PGD Leskovec. Ne zamudite!

