Pred nami je finalna oddaja Gasilci #video

Ali že imate svojega favorita? Petek se že bliža, konkurenca pa je močna, saj se bosta v finalni oddaji Gasilci spopadla PGD Leskovec in PGD Dragatuš. Za njih bodo navijali prav tako njihovi sotekmovalci iz oddaje, ki se finala že veselijo. Vse vas pa z naslednjim videom prav tako vabijo k navijanju in spodbudi.

Obe ekipi sta imeli čas za pripravo taktike in za vajo, saj jih v finalu čakajo nove igre, najtežje do zdaj. Ves trud pa bo poplačan z zlato čelado in donacijo v vrednosti 30 tisoč evrov. Nekateri si želijo obnoviti gasilski dom, drugi bi kupili še zaščitno opremo, v vsakem primeru bo donacija v teh časih, ko jim je korona prekrižala načrte tudi z veselicami in zbiranjem prostovoljnih prispevkov, vsakemu društvu prišla še kako prav.

Veliki finale oddaje Gasilci bo na sporedu v petek, 27. novembra, ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

