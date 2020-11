Voditeljica po finalu iskreno, "ponosna bom, če bo hči gasilka" #foto

Po sinočnji zmagi PGD Dragatuš v oddaji Gasilci, se je na družbenem omrežju Instagram oglasila tudi voditeljica oddaje Gasilci Eva Cimbola. Iskreno se je zahvalila vsem, na koncu pa ganljivo omenila še svojo hčer.

Snemanja oddaj so bila dolga in včasih tudi naporna, saj so se zavlekla tudi pozno v noč, a Eva ceni tudi takšne trenutke in nepozabne izkušnje. V teh izrednih razmerah sicer pogreša snemanja in druženja, a ta dragoceni čas raje sedaj posveča družini, in kot pravi, ne dovoli, da ji strah pred prihodnostjo vzame sedanjost.

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

