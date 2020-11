Zmagovalci oddaje Gasilci so PGD Dragatuš #video

Zmago v oddaji Gasilci so odnesli Belokranjci. PGD Dragatuš je premagal PGD Leskovec in si tako priboril zlato čelado in donacijo v vrednosti 30 tisoč evrov. Ob razglasitvi so seveda od veselja kar skočili v zrak, zapeli in tudi zaplesali. Donacijo, pa kot pravijo, želijo porabiti za obnovo gasilskega doma in nabavo nove zaščitne opreme, saj je zdajšnja že dotrajana. V Dragatušu imajo tako še en razlog za veselje in ponos.

Utrinke ob razglasitvi si lahko ogledate v spodnji galeriji.

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

