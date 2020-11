Zlati Dragatuš praznuje #video

Sinoči smo dobili zmagovalca velikega gasilskega izziva v oddaji Gasilci, to je postal PGD Dragatuš. Po treh igrah tekmovanja so na koncu premagali štajerski PGD Leskovec in domov odnesli zlato čelado ter donacijo v višini 30 tisoč evrov.

Zmagovalna ekipa iz PGD Dragatuš je morala včerajšnje dogodke prespati, saj so bili vtisi po zmagi premočni. S čestitkami so jih obsuli z vseh strani, od bivših sotekmovalcev pa celo iz daljne Kanade, kjer so jih spremljali ter zanje navijali kar prek televizijskih ekranov. Tako člani kot domačini pa so bili ponosni, da jih je na samo snemanje prišel spodbujat tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek.

PGD Dragatuš in njegovi podporniki. Foto: Blaž Vatovec

*Oddaja Gasilci je bila posneta pred razglašeno epidemijo.

