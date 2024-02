Nocoj se nam bodo predstavile štiri nove maske

V oddajah prejšnji teden so se zvezdniškima ekipama, ki ju sestavljajo Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar in Miha Hercog ter Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof, predstavili labod, slika, babuška in panda.

V prvi oddaji je masko laboda snela pevka Alya, v drugi pa smo izvedeli, da sta za masko babuške in umetniške slike Matjaž Javšnik in Valentina Plaskan. Pando, ki je za zvezdniški ekipi ostal uganka, bomo spet videli nastopiti v polfinalni oddaji.

Že nocoj se bodo v oddaji predstavile nove štiri maske, morski konjiček, črni vran, modra pošast in nuna. Kateri znani Slovenci se skrivajo pod maskami, lahko skupaj z zvezdniškima ekipama ugibate že nocoj.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je na sporedu v petek ob 19.50 in v soboto ob 20. uri. Ne zamudite!

