Ste si že ogledali komedijo, ki seže do srca?

Foto: NOVARTIS D.O.O.

Kratka predstava, ki uspešno združuje humor in osebno izkušnjo, je že poskrbela za nujno potreben razmislek o srčno-žilnem zdravju vseh nas, saj si jo je ogledalo že več kot dvanajst tisoč ljudi.

Srčno-žilne bolezni so že več desetletij vodilni vzrok bolezni in smrti odraslih v razvitih državah, vključno s Slovenijo, ter vsako leto povzročijo smrt 18,6 milijona ljudi po vsem svetu.

Čisto resna monokomedija "Holesterol ni komedija" je dostopna na spletni strani vzemiksrcu.si za vse, ki ste jo morda zamudili, in tiste, ki želite še enkrat uživati v neponovljivem humorju. Namesto dolgočasnega nizanja dejstev in številk o običajno izredno resni tematiki, se Javšnik v predstavi gledalcem približa s humorjem in univerzalnimi življenjskimi resnicami, s katerimi se lahko poistovetimo prav vsi.

"Ljudje se premalo zavedajo, kako pomembno je zdravje. Vse do trenutka, ko je za to že prepozno," pravi Javšnik. "In vedno je dobro, če takšne pomembne zadeve sporočiš v prvi osebi ednine. Torej stvari, ki so se ti zgodile osebno. Takrat ljudje temu bolj zaupajo, bolj verjamejo in so tudi bolj pripravljeni slediti."

Foto: NOVARTIS D.O.O.

Predstava se dotika značilnih slovenskih navad, ki so pogosto povezane s težavami s holesterolom, pa tudi našega zdravstvenega sistema. A Javšnik pri tem ne pridiga, temveč z duhovitostjo naslavlja kompleksnost vsakdanjega življenja. Gledalce pravzaprav nežno spodbuja, da premislijo o svojem zdravju ter življenjskih navadah svojih bližnjih. Poleg predstave lahko obiskovalci spletne strani najdejo tudi številne druge koristne vsebine, ki lahko pripomorejo k bolj zdravemu življenjskemu slogu.

"Predstava ima potencial, da se zasidra v zavest gledalcev. Zato je pomembno, da še naprej vztrajamo pri ozaveščanju o tem, kako pomembno je skrbeti za svoje zdravje," pravi Javšnik. "Smeh je že pol zdravja, a za drugo polovico moramo poskrbeti sami," se še pošali.

Na ta dan, ko v središče postavimo nevarnost srčno-žilnih bolezni, ne zamudite priložnosti, da se nasmejete in ob tem storite še nekaj koristnega za svoje zdravje. Pridružite se vsem, ki so že videli predstavo, in se na zabaven način spomnite, kako lahko majhne spremembe pripomorejo k bolj zdravemu življenju.

Naročnik oglasnega sporočila je NOVARTIS D. O. O.