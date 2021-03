Rok Ferengja razkril podrobnosti nepozabne izkušnje

V oddaji Pri Črnem Petru boste nastopili tudi s svojo uspešnico Rad jo imam. Ali ob takšnih nastopih glasbeniki vsaj malo podoživite občutke s koncertov, za katere ste trenutno prikrajšani?

Če rečem, da pogrešamo nastope, je za glasbenike, ki smo z dušo in srcem na odru, s svojo publiko, preskromno. Določenih stvari se preprosto ne da opisati. Ampak bodimo optimistični, tudi tega bo enkrat konec.

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko ste navdušili z masko črnega vrana in opernim petjem. Vas po tem nastopu mika, da bi se preizkusili tudi v drugih glasbenih zvrsteh?

V tej oddaji sem doživel čudovito novo izkušnjo. Gledalci verjetno ne vedo, da pod to masko nisem ničesar videl. V ušesu sem imel slušalko in dobival navodila, kdaj grem lahko desno, levo, naprej in nazaj. Pod to masko resnično ničesar ne vidiš. Moja naloga je bila svetovno znana opera, ampak italijanščina ni moj jezik. Vseeno mislim, da mi je dobro uspela. Glede preizkušanja drugih zvrsti pa mislim, da glasba ne pozna meja in omejitev. Vedno moraš poslušati svoje srce in to ti pokaže pot.

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko ste nastopili z eno pesmijo, potem pa sta se zvezdniški ekipi odločili, da vas razkrijeta. Nam zaupate, katere skladbe ste še imeli pripravljene?

Res je, odločili smo se, da najprej nastopim z opero, potem pa so me že razkrili. Očitno so bili namigi preveč dobri (smeh, op. p.). Sicer pa bi nastopil še s skladbama 99 Red Balloons in Cotton Eye Joe.

Kdo od "sotrpinov" vas je najbolj navdušil z nastopom pod masko?

Težko vprašanje. Vsaka maska je svojevrstna. Težko pa rečem, kdo me je najbolj navdušil, ker mogoče gledam z drugačnimi očmi. Že nastopati v tej maski je namreč velik dosežek. To sploh ni šala in res ni enostavno. Vse maske so bile vrhunske.

