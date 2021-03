Rebeka in Bepop v oddaji z novo žensko himno

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Pri Črnem Petru, v kateri bo poskrbljeno za smeh in res odlično glasbo, saj bodo nastopili tudi Modrijani, BQL in nova glasbena naveza Rebeke Dremelj in skupine Bepop, ki bo tokrat predstavila njihovo svežo uspešnico Ženska.

"Ženska je beseda, ki zajema vse na tem svetu: je bit življenja, utrip vsakdana, vse, kar je krhko in močno, subtilno in glasno, trdno in nežno hkrati. Bepop pa so idealna kombinacija za to markantno in pomenljivo besedilo: nekoč dekleta, ki so bila vzor drugim dekletom, so danes močne ženske," je o novi skladbi in sodelovanju s skupino Bepop povedala Rebeka Dremelj.

Rebeka Dremelj in Bepop v oddaji Pri Črnem Petru. Foto: Bojan Puhek

Tudi dekleta iz skupine Bepop so bila nad idejo za pesem in sodelovanje takoj navdušena, čeprav do izida skladbe in videospota ni šlo vse ravno po načrtih.

"V avtomobilih Žensko s hčerkami in partnerji prepevamo že od decembra, ko bi morala iziti, a zaradi omejitev nismo mogle posneti videospota. Se je pa na koncu tako razpletlo, da je ta oda ženske volje, moči in energije izšla ravno na dan žena," so povedale Tinkara, Alenka in Ana, ki bodo s to pesmijo skupaj z Rebeko Dremelj nastopile v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru.

V oddaji bodo nastopili tudi Modrijani, BQL, Ivan in Erik Hudnik, Andreja Čamernik Rampre, Trio Fakini, glasbena šola Bučar in ansambel Pogum ter Aleksander Jež. Plesale bodo plesalke Plesnega mesta in plesalci folklorne skupine Iskraemeco. Za poseben glasbeni nastop bo poskrbel Matjaž Javšnik.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu. Ob 21.20 pa ne zamudite premiere meseca s komedijo Zakaj ravno on? (Why Him?) z Jamesom Francom in Bryanom Cranstonom v glavnih vlogah.

