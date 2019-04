Anna Kendrick je s petjem navduševala že kot otrok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Anna Kendrick je občinstvo nase opozorila v filmih franšize Somrak, resnično pa zaslovela z glasbenimi filmi Prava nota (Pitch Perfect), medtem ko ji je drama V zraku (Up in the Air) prinesla celo nominacijo za oskarja.

A Annin glasbeni in igralski talent so najprej občudovali v gledališču, kjer je pri 12 letih nastopala v muzikalu Visoka družba (High Society). Njena stranska vloga v broadwayski predstavi ji je prinesla celo nominacijo za prestižnega tonyja. Poglejte njen nastop:

Kako 33-letna Anna poje dandanes, pa preverite že nocoj ob 20. uri, ko bo na sporedu glasbena uspešnica Prava nota (Pitch Perfect), ki je navdušila tako občinstvo kot kritike, na spletni strani IMDb pa ima visoko oceno 7,2.

