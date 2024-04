Kolo sreče se na Planet vrača 6. maja, na sporedu bo od ponedeljka do četrtka. Kot je povedal voditelj Klemen Bučan, lahko gledalci v novi sezoni pričakujejo "prav gotovo veliko zabave, novih ugank, star 'ulaufan' par in baje še bolj nabrito Natašo". "No, tudi jaz imam par presenečenj v rokavu, ampak če bi jih izdal, potem niso več presenečenja, kajne?"

Dodal je še, da ima kljub temu, da bo to že tretja sezona, še vedno malo treme, ki pa jo dojema kot odgovornost do gledalcev in željo, da bi dobro vodil oddajo.

Česa pa se s snemanja tretje sezone najbolj spomni Nataša Naneva? "V nekem trenutku sem na odru z mislimi odtavala in namesto tega, da bi šla obrnit črke, sem samo stala in ploskala … In stala in ploskala … Nakar sem v slušalki zaslišala glas naše režiserke Eme, ki mi je rekla: 'Nataša, črka.' Ko sem se zavedla, da črka že nekaj časa utripa, sam stekla proti njej, vsi v studiu so se začeli smejati, režiserka pa mi je v slušalko govorila, da mi ni treba teči. Klemen je seveda takoj spustil par šal na moj račun in vsi smo se še lep čas na glas krohotali."

Preberite še: